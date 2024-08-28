中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅28日繼續與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行戰略溝通，雙方討論兩國元首近期開展新一輪互動。王毅強調，美方不能臆測中國，不要用「國強必霸」範本鏡像中國；停止在經貿科技領域打壓中國；「產能過剩」為藉口搞保護主義。更應當把「不支持台獨」的承諾落到實處。蘇利文強調，美國無意與中國脫鉤；美方堅持一個中國政策。

大陸央視報導，王毅在北京與蘇利文27日至28日舉行新一輪戰略溝通，進行了坦誠、實質性、建設性討論。

王毅表示，中美關係歷經跌宕起伏，梳理其中的經驗教訓，有助於更好開闢未來，找到中美兩個大國的正確相處之道。

一是中美關係要保持正確方向，關鍵在於兩國元首把舵引航。雙方應該秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，落實兩國元首共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

二是中美兩國要避免衝突對抗，關鍵在於遵守三個聯合公報。要維護兩國建交的政治基礎，尊重中國的主權和領土完整，尊重中國的政治制度和發展道路，尊重中國人民的正當發展權利。

三是中美互動要順利開展，關鍵在於平等相待。從實力地位出發不是國與國交往的正確方式。

四是中美關係要行穩致遠，關鍵在於鞏固民意基礎。應當為人民之間的交往搭建更多橋梁、鋪設更多道路，而不是設置障礙。

五是中美雙方要實現和平共處，關鍵在於樹立正確認知。中國對內致力於讓中國人民過上美好生活，對外努力為世界和平發展作出更大貢獻。美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不要用國強必霸的範本鏡像中國。

王毅介紹了中國共產黨二十屆三中全會精神，強調這次會議是中國改革開放新的重要里程碑，為外界讀懂中國提供了新視野，為各國共同發展提供了新機遇。

王毅強調，台灣屬於中國，中國必將統一，台獨是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持台獨的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

王毅指出，各國安全必須是共同、綜合、合作、可持續的，本國的安全不能建立在他國不安全的基礎上。國家安全需要有明確邊界，特別是在經濟領域更要科學界定。美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。以「產能過剩」為藉口搞保護主義，只會損害全球綠色發展。影響世界經濟增長。

王毅強調，中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。美國不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。

蘇利文表示，美中之間有分歧，有競爭。也有很多需要合作的領域。同意應以平等的方式對待對方，競爭也應當是健康、公平的。美國無意同中國脫鉤。美方堅持一個中國政策，不支持台灣獨立，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。美國和中國將長久地在這個星球上和平共存，美國的政策目標就是要找到讓美中關係可持續發展的辦法。美方願與中方繼續保持戰略溝通，增進相互瞭解、減少誤解誤判。

雙方還就烏克蘭、中東及朝鮮半島等問題交換了意見。王毅表示，中國始終致力於勸和促談，推動政治解決烏克蘭危機，中方會繼續做正確的事情。美方不應向中方推卸責任，更不得濫施非法單邊制裁。

雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論。同意繼續落實兩國元首舊金山會晤重要共識，保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作。同意適時舉行兩軍戰區領導視訊通話、第二輪中美人工智慧政府間對話等機制性安排。