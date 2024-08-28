中華民國鐵人三項運動協會即將於9月7日舉辦「2024亞洲盃鐵人三項錦標賽」，此次共有11個國家派隊參加，規模盛大，堪稱亞洲今年最大規模的標準距離鐵人賽，但就在賽會積極籌備時刻，基隆市政府却因11年前的舊案向法院申請扣押協會的銀行帳戶，使得籌備工作完全停擺，導致協會一塊錢都無法動支，各國參賽選手的住宿和飲食完全除法安排，今年亞洲盃勢必開天窗臨時停辦，貽笑國際，基隆市政府讓台灣丟臉丟到全世界。

鐵人三項協會表示，今年亞洲盃預定在宜蘭冬山河舉行，因為場地優良、環境優美，吸引美國、奧地利、紐西蘭、南非、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞等11個國家和地區派隊參加，精彩可期，但基隆市政府在毫無告知的情況下，突然扣押鐵人三項協會帳戶，使得比賽不得不叫停，連國際總會的貴賓們也必須退票取消來台，錯愕不已。

基隆市政府如此粗暴對待鐵人三項協會，起因於2013年當時的市長張通榮委託鐵人三項協會在外木山海灘舉辦鐵人賽以帶動地方發展，不料參賽選手蔡川典疑似騎車時壓到路面坑洞而摔傷，法院判決基隆市政府國賠967萬元。不料基隆市政府轉向鐵人三項協會代位求償967萬元，最後法院判定各付一半，協會須支付基隆市政府483萬元。

由於協會為社團法人組織，並無資產可供一次還款，因此行文基隆市政府願按月攤還，並已於113年1月開始還款，但基隆市政府拒絕協商，堅持一次付清。協會因實在無法負擔，多次發函說明皆無效，基隆市政府便突然向法院申請扣押協會帳戶，使協會動彈不得，更使亞洲盃籌備工作完全停擺。

目前參賽各國代表隊和貴賓都已訂妥機票準備來台，冬山河比賽場地各項工程也已發包施工，但協會却無法支付款項，工作完全停擺。

鐵人三項協會表示，如果基隆市政府不解除扣押，今年亞洲盃只能停辦。協會曾向體育署求助，但體育署表示，如果雙方召開協調會，體育署可以派員參加，但其他事項不便介入。