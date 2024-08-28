上銀科技2023年綠色採購金額達4.3億元，年成長45％，28日獲環境部頒發綠色採購及綠色消費推廣單位。

環境部次長鄭文真28日主持民國112年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮表示，環境部希望藉由頒獎典禮，鼓勵更多的單位加入綠色消費的行列，希望以服務代替購買，減少資源浪費，讓低碳生活的理念，可以深入人心，實踐全民參與的活動。綠色採購是希望透過政府機關，以及民間企業團體的採購來支持綠色產品，也加強引導機關企業同仁改變生活形態，進一步帶動整體產品跟產業供應鏈的轉變，朝向源頭減量、綠色設計以及低碳排的方向來邁進。

鄭文真指出，民國112年機關綠色採購金額126億元，民間企業及團體綠色採購金額更達657億元，希望藉由獲獎機關跟獲獎企業的楷模，引領各界效法支持綠色採購，成為進步共好的動力，相信通過政府、企業與民眾的支持，可以更全面的推動綠色消費，促進全民落實淨零綠生活。

上銀科技表示，上銀積極響應政府推動全民綠色生活與綠色消費政策不遺餘力，2023年綠色採購金額高達新台幣4.3億元，較2022年增加45％，榮獲環境部表揚為綠色採購及綠色消費推廣績優單位肯定。

上銀科技強調，上銀科技接軌國際趨勢，實踐聯合國永續發展目標(SDGs)第12項促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，優先採用獲得國際機構或政府單位認證之環保標章產品，且各項採購秉持著以臺灣本地供應商為主要採購來源，例如製程包裝材所使用的紙箱、辦公室用紙、衛生紙、節能照明、省水標章及綠建材等，確保該產品在生命週期內遵循低耗能、無毒性、可回收原則，對環境友善。

上銀科技指出，上銀用實際行動實踐ESG，不僅於供應商合約中加入相關規範，確保供應商符合環境及人權法規，亦推動供應商與上銀一起善盡企業社會責任；上銀將持續透過購買低污染、省能源、可回收之綠色產品，鼓勵集團同仁響應關燈活動並參與企業綠色環保集點活動，引領公司同仁落實環保行動力；未來，將持續深化環境保育及綠色消費觀念，除關注自身營運外，擴及至合作供應鏈，再透過採購及業務配合，與合作夥伴齊力落實永續作為。