長榮航空（2618）為回應旅客的期待，今年與三麗鷗公司再度攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，首架「閨蜜機」於今（28）日正式亮相，首航台北-芝加哥航線。長榮航空總經理孫嘉明表示，除了現行的「閨蜜機」、「郊遊機」、「派對機」和「夢想機」，年底即將登場二架全新的彩繪機，屆時有六架彩繪機同時上線。

長榮航空慶賀「閨蜜機」首航，特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty閨蜜機 台北-芝加哥酷萌登場」首航儀式，由長榮航空總經理孫嘉明邀請桃園機場公司董事長楊偉甫以及台灣三麗鷗總經理李明勳共同主持啟動儀式，三位超人氣的神秘嘉賓Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂同時蒞臨現場。

孫嘉明致詞時表示，長榮航空與三麗鷗公司於2005年首度合作推出第一代的彩繪機，在市場上引發熱烈討論，接下來分別在2011及2017年推出第二代和第三代的彩繪機都大受歡迎，並獲得美國Travel Weekly的「旅遊界大賞」以及美國專業旅遊雜誌Global Traveler「卓越原創服務大獎」的榮耀，肯定長榮航空獨具巧思的創新服務。

孫嘉明表示，今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機，今天首航的是由波音777-300ER塗裝而成的『閨蜜機』，機身上有大家最熟悉的超人氣Hello Kitty，以及深受年輕人喜愛的酷洛米和美樂蒂，陪伴旅客們一起飛往美國芝加哥。

此次的設計理念就是希望廣泛定義『閨蜜』的親密情誼，邀請旅客與家人及親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界，全新彩繪機不斷的推陳出新，希望為旅客創造更多的歡樂與回憶。」

孫嘉明指出，長榮航空Hello Kitty彩繪機航線，除了現行的「郊遊機」、「派對機」和「夢想機」，還有今(28)日首航的「閨蜜機」，再加上年底即將登場二架全新的彩繪機，屆時將有六架彩繪機同時上線，「閨蜜機」派飛芝加哥，「郊遊機」飛航克拉克、「派對機」及「夢想機」交替飛航峇里島和宿霧。

上述航線，不論是否由彩繪機飛航，每日皆提供三麗鷗主題式服務，機艙內除了繽紛浪漫的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，還有超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒，活潑大方的三麗鷗明星家族成員將陪伴旅客在城市漫遊、開心拍美照、享受異國下午茶約會，一起翱翔在粉紅繽紛的夢幻世界，為旅程增添最美好的印記。