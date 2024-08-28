諮議委員代表、台北醫學大學前校長閻雲代表提出25點建議，在推動AI賦能應用方面，建議研發應融合AI與新藥設計及臨床數據分析的能力，優化新興藥物開發、善用合成生物學及蛋白質工程新技術，促進AI驅動的藥物探索、設計、篩選及開發與創新應用，強化轉譯研究，加速藥物研發效率。

此外，諮詢委員建議，為推動智慧健康，應儘速結合民間力量及各大公私立醫學中心成立健康數據服務公司。閻雲說，這是一項創舉，也是一項期待，期盼藉此落實全民健康。

在醫療資訊與健康數據方面，諮詢委員提醒，次世代醫療資訊（HIS）系統是推動智慧醫療不可或缺的基礎建設，但為平衡產業需求和隱私保護，建議相關部會參照國際標準，建立非遺傳基因資料之去識別化標準及法規規範，並加速去連結後的數據應用於產業。

對於產業關注的人才與資金議題，諮詢委員提出，建議政府持續提供誘因，如降低風險係數、資本適足率（RBC），鼓勵金控、銀行及保險業資金挹注生技醫療產業及相關創投或私募基金，亦鼓勵各大公私立醫學中心直接或間接投資生技醫療產業。

諮詢委員也表示，在落地發展與市場准入方面，建議 盤點已取證之各類智慧醫材等，以健保沙盒、納入暫時性給付等模式進入全國醫療院所，以累積足夠數據和使用經驗；政府可提供誘因吸引國際大廠、生技公司，使台灣成為世界優質的臨床前轉譯中心及進行臨床試驗，同時嘉惠台灣急迫用藥需求的罕見疾病病患。

諮詢委員強調，全球的供應鏈正進行重整，建議政府把握當下契機運用配套優惠措施，例如CDMO及CRO做境內及跨國合作或併購，並鼓勵民間成立私募基金來推動；在新藥研發及製造上，鼓勵以「台灣製造」升級成「台灣創造」為核心，以大艦隊、大聯盟之方式行銷國際。

行政院政務委員吳誠文於閉幕式表示，總統賴清德宣示「健康台灣」是最終極的目標，這過程需要鏈結民間產業，如同此次會議結論，將「醫療」與「生技」領域結合，並將「健康數據服務」帶進來。

吳誠文說，相信憑藉台灣ICT產業優勢，醫療體系將大大受惠，也相信「台灣創造」模式可擴散到全世界，照顧到全世界的民眾，成為全世界的模範。針對諮詢委員提出各項建議，行政院各部會將在未來2個月密集討論，將其融入未來1年的行動方案。