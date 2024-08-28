韓國大型男子團體NCT，近期傳出人氣成員泰一，涉嫌性犯罪相關罪刑，遭到當地檢方起訴。為此，經紀公司SM娛樂在今（28日）火速祭出聲明致歉，決定讓泰一退團。

據韓國媒體報導，NCT主唱的泰一，近期疑似涉入與性犯罪有關的刑事案件，目前確定遭到起訴。對此，SM娛樂立刻透過官方平台X發布聲明，表示在確認事情的過程中，意識到情節十分嚴重。

SM娛樂表示，經過討論後認為泰一不能再繼續團體活動，在與當事人商討後決定讓他退出團體。目前，泰一正在配合韓國警方調查，SM娛樂承諾，後續會再依案件進度作說明，並向社會大眾表達歉意。

據悉，現年30歲的泰一，是NCT最年長的成員，於2016年以團體身分出道，截稿前，IG擁有581萬粉絲。如今爆出性犯罪風波後，貼文也湧入眾多網友留言，「拜託不要關掉帳號」、「希望這不是真的！」、「2024年第一次心碎」。

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