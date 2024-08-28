該論壇將於9月5日（星期四）上午9時在台大集思會議中心盛大舉行，由AI金融科技協會主辦，並創下歷史新高與談人最多的記錄，集結來自產業、政府、學術和研究領域的22位重量級專家學者，搭建跨世代、跨部會、跨產業的交流平台，深入探討AI金融科技在企業與日常生活中的應用挑戰，共同構思未來的解決方案。

2024 AI金融科技發展論壇特別邀請金管會副主委陳彥良、國發會副主任詹方冠，以及金融總會理事長蘇建榮為開場，並與數發部、金融總會、信保基金、金融F4（證交所、櫃買中心、期交所、集保公司）等機構協辦，亦邀請來自三大政策智庫——金研院、台經院、中經院，以及中信銀、臺企銀、台新創投、中華開發等金融機構專家，與臺北大學、東吳大學、政治大學的學者，以及普匯金融、全盈支付、阿爾發等創新金融科技公司代表，擔任主講及與談嘉賓。

論壇將圍繞四大主題，包含AI及Fintech在國際上的發展趨勢、國內政策法規與監理沙盒的推行、淨零永續暨落實中小企業普惠價值理念、AI金融科技創新發展挑戰等議題，從政策面、AI技術面及應用場景等角度探討AI與金融科技在國際與國內的發展趨勢，並將聚焦於如何讓AI金融科技更貼近生活，使社會對金融科技的感知更為具體，同時彙整專家學者的建言，供政府政策制定參考，落實普惠金融與ESG（環境、社會、公司治理）目標。

隨著全球AI浪潮席捲各行業，如何精準結合人工智慧與金融科技，成為本次論壇的重要議題。台灣正以「亞洲金融科技中心」作為施政重點，政府透過法規鬆綁、場域與資料開放及投資加速等基本思維，才能掌握AI金融科技的優勢，為創新金融服務開闢新天地。論壇強調「創新、開放、人才」的重要性，推動AI金融科技深入生活，並培育金融科技人才，使台灣的產業發展更加創新且年輕化。

【論壇主題安排】

第一場：「台灣AI金融科技創新與國際化」

主談人：AI金融科技協會理事長姚木川

與談人：數位發展部數位產業署署長呂正華、金管會綜合規劃處處長胡則華、國發會產業發展處處長蕭振榮

第二場：「AI金融科技應用與法規調適」

主談人：東吳大學法學院院長莊永丞

與談人：中華經濟研究院研究員王儷容、中信銀數位科技處處長王俊權、國立臺北商業大學前校長張瑞雄、國立政治大學風險管理與保險學系教授陳俊元

第三場：「普惠金融與永續淨零」

主談人：國立臺北大學副校長陳達新

與談人：台經院副院長林欣吾、中小企業信用保證基金研究員郭裕信、台灣中小企業銀行數位金融部協理蔡育呈、全盈支付金融科技公司總經理劉美玲

第四場：「金融科技創新與挑戰」

主談人：國立臺北大學陳宥杉主任秘書

與談人：金研院金融研究所所長張凱鈞、台新創投總經理林宇聲、中華開發麥金創投董事總經理魏宏政、阿爾發金融科技公司董事長楊琇惠

本論壇將再次為台灣金融科技發展注入新動能，促使金融科技真正走入日常生活，推動台灣成為亞洲金融科技的領航者。活動詳情請見：https：／／www.accupass.com／event／2305220851151825102540