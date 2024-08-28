正達（3149）表現最佳：價漲量增價量配合，持續看好

萬旭（6134）表現最差：創高震盪，後勢看好

盤勢預測：

台股開低走高，終場上漲185點，收在22370點，成交量3091.73億元。類股方面，電半導類股股表現最佳，漲幅1.86％，油電氣類股表現最差，跌幅2.06％。權值股方面，台積電上漲22元，漲幅2.34％，收在964元；聯發科下跌10元，跌幅0.83％，收在1200元。

展望後市，加權指數現正面臨上方季線及缺口反壓，突破與否的關鍵在於輝達周四凌晨的財報和量能，如財報傳來佳音加上量能補足，便有機會封閉缺口站上季線，反之則較大機率拉回打第二隻腳。櫃買指數封閉缺口之後沿著五日均線上漲，整體型態較強，可多留意中小型股的走勢。大盤很多個股都處於跌深之後的反彈，且上方都會有均線反壓，可低接但不適合追高，是操作上應注意的事情。選股上，大盤如果暫時休息的話，那權值股漲勢會暫緩，接下來可持續留意在九月的半導體大展，相關的矽光子、扇出型封裝、CoWos概念股，預期會持續吸引盤面資金。

投組表現：

均豪（5443）表現最佳：

早盤持續大漲股價再創歷史新高，但稍微有些獲利了結賣壓，收盤只小漲3％，問題不大，這就像8月26日的走勢，技術面來說，創新高的拉回不用太緊張，不代表轉弱轉空，只是短線稍微有些獲利了結賣壓，不影響中長期趨勢，均豪基本面也非常好，7月營收3.45億月增33.8％年增49％，第二季EPS 0.66元創七季新高，未來營運持續看望。

昇陽半（8028）表現最差：

昨天小漲1.5％，今天又小跌1.4％，稍微陷入整理，但中長線來看技術面明顯還是偏多，畢竟8月26日剛創歷史新高，這兩天震盪一下很正常，目前也來到10日線支撐區，預計震一震之後創高機率還是很高，昇陽半最主要是搭上近期熱門的台積電概念題材，加上下週有半導體展，預計會有更多好消息可持續關注。

盤勢預測：

台股今日收盤大漲185點表現還算不錯，但今天走勢很刺激開盤漲快百點，但盤中一度又翻黑小跌快百點，11點過後又往上百點。關鍵在4,000億以上的成交量才會有個明確方向，其實今天一整天不管上漲還是下跌，預估量能都不到，如果量不補台股就是區間整理盤，維持看法不變。

而市場觀望持續濃厚等明天凌晨輝達財報，等後天晚上核心PCE數據，等下週ISM公布的PMI和美國非農就業數據，但建議大家也不一定要等，量縮環境下可以往中小型股去布局，但操作口訣是「買黒不買紅」會是比較安全作法，近期強勢的機器人、工具機、台積電設備族群都是，均豪、均華、昇陽半、辛耘、志聖、弘塑、羅昇、穎漢等通通都創歷史新高，未來布局方向沒變可持續關注這些族群和股票。

投組表現：

正達（3149）表現最佳，28日股價漲停，股價站上月線、季線，後市仍有上漲機會。

達能（3686）表現最差， 28日股價下跌2.08％，股價仍在月、季線之上，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤受美股影響開低走高，在季線及月線夾擊下逐步走高，加權指數在輝達第2季財報公佈後，將有機會突破多空僵局，在此之前持股5成，進可攻、退可守較為適當。

族群方面，工具機、軟性銅箔基板、防疫概念股、HDI板及矽光概念等族群受大資金入駐，股價表現較優。

個股方面，除提前分享的承啟(2425)連續2日漲停外，台通(8011)生產光纖被動元件，大戶買超4,548張，股價站上月線、季線，成交量放大，有持續上攻的機會。台揚(2314)鴻海旗下轉投資的衛星、微波通訊設備製造商，大戶買超977張，股價站上月線後挑戰季線，成交量大幅增加，後市仍有上漲的空間。旭輝應材(6698)為高精細金屬遮罩生產商，大戶買超321張，股價攻克月線、季線，成交量逐步放大，後市可期。

投組表現：

聯鈞（3450）表現最佳，下周2024半導體展行情開跑，基本面展望正向獲得市場資金進駐。

晟銘電（3013）表現最差，股價消化前方賣壓，並且維持在高檔震盪，正向看待後市表現。

盤勢預測：

加權指數今日收漲0.84％，量能3,091億元，振幅擴大到262點，雖然量能較昨天微幅增加，但距離月均量4,100億水準仍遠，今日推測受到卡位輝達財報行情，電子權股台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、日月光（3711）見到資金進駐，合計貢獻約210點超越大盤漲幅，而今日櫃買指數表現就相對弱勢僅上漲0.07％，整體漲跌家數接近1：1。

輝達財報部分開得好必然，重點是市場如何反應，目前市場大多擔憂輝達財報開出會像過去幾次有利多出盡或利多鈍化的疑慮，因此行情顯得相對保守，預估反而在這次過後市場有機會正向反應。

多頭家數部分，短線多空頭家數持續多方擴張，但短線多頭力道放緩，長線多空頭家數則維持收斂空方力道，開始接近黃金交叉，整體結構維持正向。

今日強勢族群為工具機喬福（1540）、高鋒（4510）、東台（4526）、健椿（4561）皆漲停、百德（4563）漲6.36％；光通訊聯鈞（3450）、聯亞（3081）皆漲停，上詮（3363）漲2.31％。