根據金管會統計，截至2024年6月底，台灣全體國銀的房貸餘額已達10兆4873億元，年增10.23％，接近《銀行法》30％警戒線，銀行以價制量祭出限貸令，也讓購屋族貸款更難申請。

雖然央行有總量控管房貸餘額，但高麗雪指出，中信銀為維護客戶關係，會繼續承作，對新案會審慎選案，會以購屋自住為主，也會拉高非購屋型貸款降低整體房貸比例，她強調，房貸是中信銀資產類別其一，還有海外放款、台幣法人放款、無擔放款，房貸大概占整體放款三成，各方面都成長，沒有房貸成長動能成長缺口誰補的問題，會多元化放款經營、分散風險。

高麗雪指出，國銀放款餘額在今年五月首度破40兆，創歷史新高，中信金對下半年景氣看法還是持樂觀，預估台灣出口年增率成長、新興科技、民間消費穩定內需支撐，台灣GDP有望從去年1.3％上升至今年3.8％，而聯準會下半年有三次會議皆有可能降息，人壽可受惠，而美元降息、會降低客戶借款成本，提升借款意願，降息有利資金成本降低，長期也可改善，有利銀行，今年獲利不受降息影響。

銀行獲利來源，下半年看好手收、利收、投資，高麗雪指出，會積極爭取，淨利息收入會因為部位累積、降息降低客戶借款成本，提升借款意願會比上半年增加，手收與市場因素會相對穩定。