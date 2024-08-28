蘇花改中仁隧道前年受到颱風大雨淹水，大水遲遲未退，隧道內路面積水；公路局去年9月開始施工改善南、北向隧道排水，已先完成北上隧道，因碰上0403大地震，舊蘇花路中斷，工程移至現場先搶修，並考量暑假通行需求，舊蘇花搶修路段告一段落後，南下隧道將於9月2日起封閉至10月底，提醒用路人需改走台9丁線舊蘇花公路。

公路局東區養護工程分局今發布訊息，台九線蘇花改中仁隧道辦理路基排水改善工程，為減少對用路人影響，自9月2日上午8時至10月31日下午5時，南下隧道實施全時段24小時道路封閉管制，於隧道內、外進行排水管涵開挖作業。北端管制點為台九線和中地磅站前紅綠燈交通號誌，管制期間請南下用路人改走台九丁線（舊蘇花公路）通行。

公路局東工分局指出，另於北上隧道南洞口，進行地下管涵推進作業，接續北上隧道路基排水工程，北上隧道無道路管制。

中仁隧道2022年10月底颱風豪大雨，湧水量暴增，超出排水設施量能造成路面積水，公路局去年起進行中仁隧道排水改善工程，北上隧道改善已完成，期間卻碰上0403地震過後，舊蘇花公路台九丁線崇德到和平路段經常發生落石坍崩，工程人員與機具移往現場搶修，並且遇上暑假加上颱風，經調整工序後，南下隧道封閉時間才延至9月施作。