近年因政治意識形態歧異，網路出現不少「大陸用語警察」，常揪出對岸慣用詞彙加以糾正，也出現不少搞笑錯誤，被酸「在台灣讀書犯法」。但近日卻出現「以私害公」案例，有科技業主管只因看到內推履歷寫「此人寫code『質量』很好」，竟直接刷掉被推薦者，引發輿論炸鍋。

近日在社群出現一則爭議發文遭截圖，有一位疑似科技業主管的網友發Threads提到，看到內推的履歷上面說「此人寫code（程式碼）質量很好」，他竟表示「直接謝謝不聯絡。質你老母！」有人問：先不論用詞，誰會寫這個在履歷上啊？該網友說明：「是內部推薦的推薦人寫在推薦理由裡面的句子，看到這句我連履歷都沒點開就關掉了！」此發言引發網路輿論譁然。

「勞動部！這是不是違反《就業服務法》啊？」粉專「高雄林小姐」指出《就業服務法》第5條：為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。

高雄林小姐質疑：更何況是你公司內部推薦人的用詞，甚至都不是求職者寫的，這樣連履歷都不開直接封殺人家，不知是哪家公司的…？

粉專「一百五」直指，聯x科語言警察資深主管，因為推薦人使用對岸用語，刷掉同事內推的candidate（候選人）。他直呼，Chi語警察在職場：

Code review（X），Word review（O），意指不看程式碼選人，搞文字獄刷人。高雄林小姐留言痛批：那是推薦人寫的，就算極端到看“質量”就不爽，但又不是求職者寫的，太糟糕了！

網友表示「我如果是老闆，讓我錯過重要人才一定開除，你以為自己是誰？」、「衰」、「這就是台灣永遠做不出黑神話的原因之一：明明應徵者條件不錯，公司內部卻為了雞腸狗肚的事情錯失掉人才。沒人在乎公司立場，還可以為了小小的權威感而洋洋自得」、「我是那位求職者肯定找他出來好好打打球」、「超好笑，人才出走典型示範」、「被推薦者：欸幹又不是我寫的」、「可憐的碼農遇到青鳥老闆」、「躺槍慘」。