虱目魚是台南美食之一，甚至有個別店家好吃到登上必比登推薦。然而近日有名網友發文詢問，他看到很多虱目魚專賣店都會賣魚皮，一份大概30元，「是窮人在吃的嗎？」對此，網友回應，虱目魚皮是魚肉裡算好吃的部位，同時又有很多營養。五股翔展診所院長傅裕翔也指出，虱目魚皮含有不飽和脂肪酸，能預防中風、發炎反應和心血管問題。

原PO在《PTT》發文表示，很多虱目魚專賣店都會有賣魚皮，尤其南部特別多，一份的價格落在30元上下。他詢問，「魚皮是窮人在吃的嗎？因為沒錢吃肉只能吃皮？有沒有這方面的八卦呢？」

對此，喜歡吃魚皮的網友回應，「虱目魚皮很好吃，不過魚腸更好吃」、「沾醬油配蒜頭吃，超讚」、「兼顧蛋白質和纖維素」、「超讚的，有肉又有皮也不會太油」。一名對虱目魚相當瞭解的民眾則指出，「虱目魚刺多，要想辦法切下沒刺的部分賣，沒刺的就是肚、魚柳、皮下一點肉，其他有刺的全打碎做成虱目魚丸」、「不喜歡口感的話用裹一層粉用炸的」。

不過也有人給出其他回應，「窮人恩物，窮的時候跟青菜煮一鍋也可以」、「魚皮超噁我無法」、「很腥」、「奇怪問題，不然吃雞腳的是因為吃不起雞腿？」、「不喜歡皮的腥味」。

另醫師傅裕翔則指出，虱目魚皮有四大營養，一是膠原蛋白的豐富來源，對皮膚和結締組織有益；二是魚背側的黑色部分有高鋅含量，鋅對蛋白質、碳水化合物和脂肪的代謝非常重要，同時可維護黏膜健康；另整隻魚所含的維生素B2，魚皮就占1成多；最後是魚皮內側的脂肪，含有大量的不飽和脂肪酸DHA和EPA，是OMEGA-3的一部分，能幫助腦部、眼睛、神經系統等器官正常運作，還能預防中風、發炎反應和心血管問題。