遇到網戀對象央求匯款救急，除了匯款，不妨試著用其他方式試探是不是遇到戀愛詐騙。昨（27日）台中太平區50多歲劉姓女子到郵局欲匯1萬元美金，她聲稱是網戀的空少「小杰」在香港受傷，急需醫藥費，行員報警請求協助阻詐，員警當場教劉女，LINE小杰請香港友人直接送錢面交，未料對方已讀不回還秒退群。

太平警分局太平派出所27日上午11點多接獲轄內永豐路郵局行員報案，稱「有1位女子欲匯美金1萬元到不知名帳戶，疑似遭遇詐騙，請警方前來瞭解。」

員警到場時，劉女拿著手機LINE對話表示，日前於網路認識暱稱「小杰」的空服員，兩人網路上聊天互動後相當投緣，雖然未見過面，但是與她對談中認為其相當誠懇，近期他忽然傳訊息表示，因上班途中車禍受傷，一筆龐大的醫藥費讓他捉襟見軸，希望劉女匯款救急。

劉女不疑有他就到附近郵局欲匯款，經員警耐心告知相關詐騙案例，並請女子試著傳訊息提供不同解決方式，最後女子才驚覺自己險遭詐騙，雖然內心有點受挫，但仍感激員警的幫忙始保住血汗錢。