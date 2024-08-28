前桃園市長鄭文燦日前因涉貪遭羈押，被檢方求處12年重刑，今天(28日)清晨繳出2800萬元交保金後離開法院。前立委郭正亮表示，因為鄭文燦是未遂，本來就可以減刑，最後這個案子到了高等法院，搞不好會降到7年左右，鄭文燦可能關一半就能假釋了。

郭正亮今(28日)在中天《大新聞大爆卦》中表示，一般認為鄭文燦這次交保應該是成功了，接下來鄭文燦會不會運作一些有的沒的。檢方起訴12年，不只有貪汙治罪條例，還有其他夯不啷噹的，比如他在政治獻金帳戶申請日之前就付款了，付了600萬，這也有財產來源不明的問題。

郭正亮接著表示，貪汙治罪條例，鄭文燦搞不好只判7年，因為他是未遂案，未遂本來就可以減刑。大家也不要高估真的刑度，因為檢方起訴12年，搞不好到地院一審判出來，來到高等法院，有可能已經降到7年左右，關一半就能假釋了。

主持人馬千惠問到，鄭文燦被抓去坐牢的機會還是很大的？郭正亮認為，一定會判刑，因為他收錢屬實，而且人證、物證都已經對上了，所以這個跑不掉。政治獻金的部分也屬實，而且在家裡找到的，所以不可能沒事。