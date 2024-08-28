彰化74歲邱姓男子2年多前右下肢腫脹、疼痛不已，最嚴重時，竟腫脹到比左下肢大近兩倍，就醫檢查，發現其右腳深部靜脈血栓及右髂靜脈狹窄，才導致右腳腫脹疼痛，放置血管支架與服用抗凝血劑後，血流順暢，右下肢也逐漸消腫。

邱男5年前罹癌，3年前切除右腎及部分膀胱，還接受放療，癌症受到控制，但在2年多前，其右下肢卻逐漸腫脹，日常行動受限，連出門開車也很困擾，最嚴重時，他的右腳是左腳的兩倍大，雖到處求診，但一直無法查明病因。

邱男之後經轉介，找上員榮醫院駐診醫師郭家誠看診，經超音波掃描及靜脈攝影，發現其右側髂靜脈狹窄，導致下肢靜脈回流受阻且生成血栓，進而引起下肢水腫和疼痛，院方研判主因與腫瘤接受放療有關。

郭家誠解釋，腫瘤與放療引起的外部壓迫及血管纖維化是多重因素作用的結果，包括輻射直接損傷細胞、炎症反應、血管內皮增生等，進而造成血管狹窄，之後利用微創技術，在患者髂靜脈狹窄處放置血管支架，重建正常血液循環，術後患者腫脹情況明顯改善，隔天就消腫且出院返家，雙腳恢復一樣大小。

郭家誠表示，髂靜脈狹窄在接受癌症治療的患者中並不少見，尤其是長期接受骨盆腔放療的患者，更容易出現這種情況；此外，若是雙腿水腫，成因可能是心臟、肝臟或腎臟等全身系統性問題，若是單側水腫，則可能是血管或淋巴回流阻塞。