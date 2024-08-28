台語天后江蕙（二姐）日前宣布將在10月5日於台北大巨蛋舉辦的國慶晚會獻唱，是正式復出歌壇第一步，引起關注，不過國慶晚會將開放民眾免費索票、現場欣賞，消息一出大批歌迷關心門票如何索取、屆時是否會被黃牛惡意炒價，更想起江蕙當年封麥演唱會門票開賣，最高紀錄逾35萬人同時上線搶票，癱瘓售票系統，臉書上則哀鴻遍野，甚至演變成社會事件「二姐事變」。

江蕙2015年舉辦「祝福」告別演唱會，從門票開賣以來風波不斷，北高雙蛋從原定16場加開到25場，狂吸逾35萬人同時上線搶票，瞬間癱瘓售票系統，多數的粉絲幾乎沒人購票成功，黃牛趁勢哄抬超過10倍售價，一張原價6800元的門票瞬間被黃牛喊價到6萬8000元，最後就連現場指定購票地點都出現大排長龍的人潮，每天需要警力管制交通，大家都只是想一睹偶像江蕙的風采。

曾唱紅〈酒後的心聲〉、〈家後〉等無數經典歌曲的江蕙，更在金曲獎上連續4年奪得「最佳台語女歌手獎」，至今無人能打破她在金曲獎創下的4連霸紀錄，暖心的她為了提攜後輩，宣告不再角逐台語女歌手獎，把機會讓給新人。她雖然封麥退休長達9年，但首首夯曲傳唱至今，歌迷深信著，「每個台灣人心中都有一首江蕙的歌」，如今二姐將復出歌壇、登上國慶晚會開唱，勢必掀起搶票熱潮，歌迷也憂心屆時是否會讓「二姐事變」再起，盼台北市觀傳局儘早公布索票細節，杜絕黃牛炒作亂象。