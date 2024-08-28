41歲林依晨出道多年，清新氣質加上自然演技，受到許多觀眾喜愛，幾乎未傳出緋聞優良形象，有「零負評女神」封號。近日她在大陸節目《心動的信號第7季》中喊出：「我是成都人」，掀起兩岸網友熱議，而她在節目中還大方分享感情觀，透露10年異地婚狀況，引發部分網友搖頭：「算了吧！」

節目中林依晨大談感情觀，透露結婚之後與老公分隔兩地，如過要一解對彼此的想念，就必須搭上15小時的飛機，不過她也甜蜜表示每次見面就像初戀：「我到現在都還是有那種，快見到他了，小鹿亂撞的感覺，即使已經十幾年了！」

林依晨罕公開大談感情觀。（圖／翻攝自微博）

林依晨認為，比起「時間上的距離」，更可怕的是「心理上的距離」，有感而發表示：「兩個人都已經同床共枕，可是卻同床異夢，那其實才是最可怕的」。一番發言，也引發許多大陸網友正反熱議，有人難以想像這樣的夫妻關係維持了10年以上，紛紛搖頭：「算了吧！」、「不知道這老公在婚姻裡的用處」、「別硬撐了」；不過也有人認為，正是因為聚少離多，才會在見面時還保有熱戀的新鮮感，延長愛情保鮮期。

林依晨2014年和圈外人林于超結婚，2021年生下一女，婚後不時傳出兩人聚少離多，她在台灣生活，老公卻在美國工作導致婚姻觸礁。如今林依晨一番放閃發言，可見夫妻倆至今仍未被遠距離婚姻打敗。