紙業大廠正隆（1904）繼續維持高規模的永續採購金額。正隆全台10廠部在28日獲得環境部國家綠色採購績優獎的肯定，2023年永續採購金額高達90億元，占全台14％。

正隆表示，公司秉持低碳永續與自然正成長，持續布局全循環經濟，深化以紙為本的淨零解方，去年永續採購金額高達90億元，占全台比例14％。

正隆董事長鄭人銘表示，「少創多Less is More」是正隆永續核心，除深化全循環技術，致力以最小的製造消耗守護環境現況，更透過創意及研發實力，藉由一張紙為市場提供貼近自然且多元化的綠色消費選擇，讓每張紙成為樹木的延伸，創造二次森林。

正隆去年共再生使用162.8萬公噸回收紙，保留3,256萬棵樹，並且積極採購100％的FSCTM永續管理森林木漿和提高永續採購金額，2023年永續採購金額占比高達56.4％，年增9.3％，超前達成2030年目標。

正隆表示，公司持續於原物料使用、工廠設備及辦公用品優先採購具環保標章、節能標章和FSCTM國際驗證等綠色永續產品，減少環境衝擊。同時，在今年初成為全球首批TNFD先行者企業，承諾透過創意及研發實力，並攜手產業鏈夥伴，升級由低碳製造實踐的自然正成長，為市場提供貼近自然且多元化的綠色消費選擇。

正隆旗下蒲公英環保衛生紙是市場上唯一同時擁有FSCTM Recycled、環保標章與碳足跡標籤三重驗證的家庭用紙品牌；更攜手新北市推出蒲公英「外袋就是垃圾袋」創新思維，累積貢獻減塑達38,000公斤；且創新應用100％回收瓦楞紙，研發可自然分解的環保抑草紙，取得臺灣農業部農糧署有機農業商品化資材驗證，更規劃上市全台首個無塑紙包裝抽取式衛生紙；致力讓一張紙，成為能同時促成環境、生態和社會三重效益的最佳解方。