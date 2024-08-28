在韓國戀愛實境秀《單身即地獄》第3季中爆紅的正妹素人尹廈情，即將在8月31日來台灣擔任中華職棒樂天桃猿的開球嘉賓，消息曝光後，讓球迷們嗨翻，紛紛想要買票進場，親睹「撩人下巴」的絕招。

現年26歲的尹廈情，在參加《單身即地獄》之前，是在一間醫療服飾公司的擔任員工，據傳該公司是她的家族經營。不過，憑藉高傲冷豔的外型，讓她順利在2021年拿下韓國「春香小姐」第四名，進而獲得節目單位青睞。

而在節目中，尹廈情時不時會對著欣賞對象，做出壓低下巴的動作來調情，掀起觀眾大肆討論，還一度引發模仿潮。有趣的是，尹廈情在錄完節目後，坦言毫不知情，看到自己的動作，還一度害羞到用手摀住眼睛，希望觀眾能跳過。

尹廈情即將在31號來台開球。（圖／IG@hi__jjeong2）

可惜的是，尹廈情在節目裡未能和「渣男海王」李官熙配對成功，看似很有心機的她，其實對感情相當痴迷，能清楚知道自己想要什麼，可愛又大方的性格，讓人意外圈粉。

爆紅後正式出道的她，也接獲不少廠商代言邀約，在截稿前，IG上擁有107萬粉絲追蹤。如今樂天桃猿證實，將邀請女神尹廈情來台開球，讓不少棒球迷感到興奮，也成為《單身即地獄》第3季中第二位來台的成員。上一位則是肌肉型男李鎮錫。