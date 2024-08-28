第2季全台七都中古屋大樓房價的表現，全面呈紅盤。

其中新竹最亮眼，與Q1相比，季增幅達4.9％，高居全台之冠。

季漲幅排名第二，為高雄，達3.2％。

桃園、台中分別也有2.6％、2％增幅。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2024年Q2台灣經濟景氣對策燈號在6月亮出紅燈，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣回溫。

此外，新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使全台房市在今年Q2延續第一季的熱潮，價量齊揚。

在七都大樓房價表現方面，新竹房價指數漲幅為七都之冠，台南指數漲幅則為七都之末。

郭翰分析，新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，吸引不少投資、置產買盤挹注，且當地平均薪資收入高，房貸負擔能力佳，當地房市具有強勁的支撐力道，因此地段好、保值性高的大樓在當地相當炙手可熱。

台南市近年來受到科技產業帶動，帶來大量工作機會，推升當地購屋需求，房價顯著飆升。不過，當地平均薪資收入仍不高，但不少房屋總價已超越當地民眾所能負擔，因此大樓房價指數呈現凍漲現象。

在雙北市方面，Q2的大樓、公寓房價指數，雙雙上漲，漲幅分別為1.2％，0.9％，相對其他都會區和緩許多。

在公寓方面，雙北市則有些微負成長，台北市公寓減幅為0.2％，新北市公寓減幅為0.4％。

郭翰指出，台北的房價位處高基期，部分購屋族群已無法負荷，使大樓房價指數漲幅不大。而台北公寓房價指數呈現微幅下滑的現象，當地公寓房價漲幅是否已趨緩，值得持續關注未來變化。