民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金疑雲持續延燒，明（29日）將召開記者會，公開查帳進度。但外傳柯文哲預計在記者會宣布請假暫離黨主席職務，並自請黨中評會調查。民眾黨發言人吳怡萱回應，毫無所悉。媒體人黃揚明表示，空穴不來風，背後一定有人運作。

黃揚明今(28日)在《國民大會》節目中表示，晚上民眾黨的黨工會到黨中央去開會，跟柯文哲做對話。空穴不來風，從昨天晚上開始，民眾黨內不斷有人在運作呼籲柯文哲先暫離黨主席的職務。曾為民眾黨參選立委的淡大助理教授何景榮會是開第一槍的人？他平常在民眾黨算是很忠黨的人。 主持人謝曜州問到，你覺得何景榮背後有人嗎？黃揚明質疑表示，何景榮背後一定有人。

黃揚明接著指出，民眾黨從下午到晚上，連離開黨內的幹部的都約進去談了，柯文哲說，面對問題是解決問題的第一步。

謝曜州再追問，民進黨立院黨團總召柯建銘突然說未來新的會期不排除綠白合，這件事不是公然恐嚇柯文哲嗎？黃揚明回應表示，柯文哲要請假，那就更有正當性。民進黨的想法是，預算會期如果民眾黨8席立委站在國民黨立場，很多預算會被卡關。

黃揚明認為，柯文哲在這段時間做出的政治決定，會影響民眾黨可能至少到2028年的命運。