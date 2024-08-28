中颱珊珊目前位於日本長崎南方海面，正在影響九州天氣，預計明天登陸九州，接著往四國、本州前進。根據美國全球預報系統（GFS）模擬，珊珊未來可能大迴轉直撲台灣，歐洲模式也有部分成員接近美國模式。對此，氣象署預報員張承傳說明，部分模式顯示珊珊颱風未來第4天、第5天往南移動，「下周是否可能影響到台灣，本周會持續密切觀察」。
根據氣象署預報表示，珊珊颱風正在影響日本九州的天氣，預計明天就會從九州登陸，接著往四國、本州前進。氣象數提醒，「要前往日本的民眾請多留意此颱風最新動態及航班資訊」。
根據《ETtoday新聞雲》報導，張承傳提到，由於導引氣流不明顯，珊珊颱風緩慢以偏北方向移動中，未來登陸日本九州後，會以每小時10公里以下的慢速移動，強度減弱為輕颱，不過也會拉長影響日本的時間。
張承傳指出，部分模式認為珊珊颱風未來2、3天會持續朝日本前進，不過有些模式顯示，珊珊颱風第4天、第5天往南移動，「下周是否可能影響到台灣，本周會持續密切觀察」。
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