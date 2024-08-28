和碩集團董事長童子賢28日出席2024碳權交易元年高峰論壇，會後受訪被問到企業在再生能源的使用程度，表示和碩的綠電使用比例已經超過40％，跟代工製造相關的電子五哥以及資訊頁目前綠電使用比例都從20％提升至40％以上，大家都很爭氣。

童子賢指出，和碩在2023年綠電的使用比例為19％，當時在台灣排名第1，世界排名第6，一直到今年和碩的綠電使用比例已經提升至46.7％，比過去成長2倍多。

童子賢表示，目前台灣的電子五哥、資訊業以及大型製造業的綠電使用率分別從20％至48％不等，而這樣的訊息也顯示，目前台灣的大型製造業應該都可以擠進全球使用率電排名的的前10名或者前20名，算是大型製造業在碳排承諾上的具體兌現。

「不能每天光喊口號研究碳權交易」童子賢說，實際上我們早就開始動手佈局好幾年才有這樣的小成績，希望下一步繼續努力，台灣的企業可以達到前10或20名，但整個台灣也不要落後，目前台灣在碳排放排名還在136名，如果沒有廢核，應該在70至80名間。