金曲歌后孫淑媚近日爆出祕婚消息，還傳出「兒子可以認祖歸宗」的密婚生子傳聞，讓她無奈親上火線澄清是假消息：「單身…沒生過小孩，路過……」，並附上嘆氣的表情符號，可見內心非常無奈。然而網路上氾濫農場文，受害名人也不少，先前名模林志玲被造謠慘遭老公AKIRA毆打家暴，當時也釣出林志玲回應，維持一貫高情商風格。

台灣模林志玲2019年與日本天團放浪兄弟成員AKIRA結婚後，育有一子，近年放慢事業腳步，多把重心放在家庭，鮮少公開露面。去年3月，林志玲被大陸網站造謠「台媒爆林志玲遭家暴，並稱疑似被黑澤良平把假體（隆鼻植入的填充物）打出來了」，為此返台修整，還誇張附上一張林志玲躺臥病床鼻青臉腫的照片，謠言傳得沸沸揚揚，實際上該照片其實是南韓女星李敏英早年被老公家暴流產照。

林志玲高情商發言，回應網上造謠消息。（中時資料照）

當時林志玲秉持高情商作風，透過經紀人直球回應：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔」，表示謝謝大家關心，姐姐、姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻保持幸福。

經紀人透露林志玲其實不太看新聞，聽說延燒的家暴傳言，笑說：「沒有家暴，只有抱抱」，希望自己傳遞給大家的是正能量，「至少會永遠這樣努力著，更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天噢」。

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