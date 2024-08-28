3A級遊戲大作《黑神話：悟空》爆紅，全球狂銷逾千萬套，帶動電競周邊產業買氣。燦坤表示，不少玩家為了這款遊戲升級電腦硬體，由《黑悟空》刮起的遊戲旋風有望讓高階筆電及PC相關資通訊商品迎來銷售高峰。

燦坤指出，《黑神話：悟空》大量使用3D環景操作模式及光追技術，以4K畫質呈現精美的遊戲畫面，相對的，需配置高階顯示卡才能實現最流暢的遊戲體驗，因此帶動高階顯示卡需求激增。燦坤表示，8月份顯示卡銷售表現相比去年同期達雙位數成長，新遊戲上線熱潮引發電腦設備更新、升級的新一波商機。

針對筆記型電腦玩家，燦坤依據規格及預算推薦最適配《黑神話：悟空》遊戲的機種，若想要完整體驗流暢戰鬥與遊戲絕美大場面，玩家筆電至少需配備NVIDIA RTX40系列以上的顯示卡，建議筆電玩家可直攻搭配4070以上顯卡高階款式，面板上選擇2K以上，螢幕的垂直更新頻率選最高支援240Hz，容量部分則建議記憶體16G以上、硬碟1TB以上，最能滿足於筆電打遊戲的最佳化體驗。

燦坤全館電競筆電5折起，搶攻遊戲大作帶來的換機潮。(燦坤提供)

推薦1：MSI 17.3吋Alpha R9-7940HX RTX4070電競筆電(16GD5/512GB/2K)，活動價4萬7999元。

推薦2：ACER 16吋Predator 14代RTX4080電競筆電(32GD5/1TB/2.5K)，活動價7萬9900元。

推薦3：ASUS 16吋ROG Ultra9 RTX4090電競筆電(32GD5/2TB/2.5K)，會員價11萬4999元。

經濟型玩家適合高CP值的4060輕量型電競機種，聚焦對於遊戲流暢度追求，但在畫質及面板規格上沒有太大要求。燦坤特別推薦MSI 14吋輕薄電競筆電，搭配4060獨立顯卡與i7-13620H 高性能CPU，可在1080P畫質下可達80幀效果，滿足流暢的打鬥體驗，絕對是RTX4060筆電市場中性能非常強悍的款式。

推薦：MSI 14吋Cyborg RTX4060-8G電競筆電(16GD5/512GB/1080P)，會員價4萬1900元、活動價3萬2900元。

螢幕方面，3A級大作特別注重遊戲的畫面細節及效能反應，慣用PC的遊戲玩家對於桌機規格與螢幕的選擇必然更為挑剔，燦坤建議電腦硬體設備需挑選NVIDIA RTX4070S以上，內建32GB記憶體、硬碟1T以上，再搭配高畫質、高更新率、低反應時間的電競螢幕最為適配。

推薦：SAMSUNG 32型 G8平面電競螢幕，會員價3萬9900元、活動價3萬6900元。

推薦：MSI 14代i7電競桌機(i7-14700KF/32G/1TB/4070Ti) ，會員價8萬4900元、活動價7萬9900元。

此外，可精準控制的電競周邊也是為整體流暢度加分的關鍵配件，主力推薦Logitech G系列及Razer出品周邊，從滑鼠、鍵盤、耳麥、手把都以連線穩定、低延遲設計、電池續航力佳為主要訴求，其中更講究回饋速度、靈敏性，以及影響輸贏關鍵的反應時間，讓玩家下達的指令在最短的時間內立即生效。