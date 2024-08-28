資深媒體人兼作家蔡詩萍和前主播林書煒結婚多年，育有女兒蔡中泠，現年19歲的她，有著甜美卻又帶點高冷的氣質，除了有「最美星二代」稱號。近日她久違在IG曬出旅遊美照，不少網友湧入朝聖，長相和氣質更被稱為神似韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie。

近日蔡中泠在IG分享到韓國濟州島海邊旅遊照片，距離她上一篇去年(2023)12月分享貼文，相隔9個月她終於再度分享美照。照片中她穿著灰色緊身背心，搭配高腰牛仔短褲，展現出雪白肌膚和凹凸有致好身材，有著滿滿的青春活力。

蔡中泠被指外型神似女團BLACKPINK成員Jennie。（圖／翻攝自joyce05_IG）

其中一張照片酷酷的沒有表情，看起來有一點高冷；另一張帶著墨鏡和漁夫帽的照片中則是露出淺淺微笑，乍看之下和Jennie有幾分神似，有粉絲直接留言：「金珍妮」，也有不少人附和表示：「真的珍妮在這」、「欸真的」。還有人誇讚：「有《古墓奇兵》中『安潔莉納.裘莉』的感覺～」

據悉，蔡中泠除了有亮眼外型之外，現在正就讀日本知名早稻田大學，可以說是美貌、智慧兼具。除了是學霸之外，蔡中泠還能寫一手好字，「人美字也美」堪稱貨真價實的才女，先前過年寫春聯字跡，不少網友誇讚是大師等級。