台中有妹子疑似未保持安全距離，與前車發生碰撞，連人帶機車倒地滑行。

看起來痛爆！台中有位白皙長腿的女騎士日前行經西區民權與市府路路口時，疑似未保持好安全距離，和前方機車發生碰撞，整個人與檔車摔在地滑行，女騎士也痛的在地上抱著雙膝；對此，網友則表示「沒有保持安全距離，就是這麼簡單」、「檔車配短褲，真心佩服，勇敢之人」。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享網友投稿行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市西區民權路上，當時一名白皙長腿的女騎士於民權路自由路等待紅燈，待綠燈後女騎士與其他騎士同起步往前行，直到與市府路路口時，其他騎士為了要閃過前方於外線道暫停的廂型車，便紛紛往內線道騎乘而降慢車速。

豈料，女騎士疑似未保持安全距離煞車不及，直接碰撞到前方機車摔在地上滑行，女騎士也抱著雙膝疼痛不已；該頻道標題也寫下「這腿，清創下來肯定痛」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「看起來痛爆...她騎的反應就感覺容易出事」、「不會騎還愛騎，倒下後沒有第一時間去路旁躲避而是在路中間哭，這很寶寶寶」、「8成女生看抖音也想騎一台檔車帥，這下很帥了」、「原po煞的住結果擋車煞不住」、「沒有保持安全距離，就是這麼簡單」、「檔車配短褲，真心佩服，勇敢之人」、「完全同情不了是可以的嗎...?」。