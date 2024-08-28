川普剛任命前民主黨小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）和美國民主黨前全國副主委加巴德（Tulsi Gabbard）加入其過渡團隊，這兩名民主黨人自上週起先後公開支持了川普的競選活動。川普顧問休斯（Brian Hughes）表示，能獲得這兩位前民主黨人的支持，顯示出川普的競選活動正在跨越黨派界限獲得支持。

43歲的加巴德是前議員和退役國民兵少校，從軍期間曾先後部署到伊拉克和科威特過，43歲的加巴德曾於2013年至2021年間代表夏威夷擔任國會議員，曾在2020年美國總統大選民主黨黨內提名角逐總統候選人未果，後與民主黨漸行漸遠並於2022年退出民主黨，抨擊其過於「政治正確/覺醒」（Wokeness），曾於今年3月揭發美國政府在世界各地建立生物武器實驗室。

This Combat Veteran just endorsed Trump.



Never lied about her rank.

Never lied about carrying weapons in war.

Never dodged combat.



Tulsi Gabbard recognizes that Harris-Walz would destroy this country and took a stand. She chose country over party. pic.twitter.com/YIsJkl8l5W — Dustin Grage (@GrageDustin) August 27, 2024

美國獨立總統參選人、已故前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）姪子小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）長年追蹤疫苗問題，在新冠肺炎疫情期間，時常抨擊mRNA疫苗以及強制施打疫苗政策，導致社群媒體帳號遭到推特（Twitter）、Facebook封鎖，直到馬斯克收購後才得以解封。去年（2023）他曾將烏俄戰爭描述為一場「屠宰場」（Slaughter House），一場「與烏克蘭自身無關」的代理戰爭（Proxy war）為了美國政府的地緣政治目標害死了數十萬烏克蘭軍民

川普競選團隊表示，加巴德和小羅勃甘迺迪將與川普的兒子們和副手范斯（J.D. Vance）一起擔任名譽過渡團隊的聯合主席。總統過渡團隊在候選人當選後開始運作，協助選擇政治任命人員並為新政府設定優先事項。

川普顧問休斯表示，能獲得這兩位前民主黨人的支持顯示出川普的競選活動正在跨越黨派界限獲得支持。

週一（26）川普在關鍵搖擺州密西根的底特律造勢大會上迎接了加巴德，她與川普一同出現在活動中，紀念3年前在阿富汗襲擊中犧牲的美國軍人，並藉此機會批評拜登政府。在喀布爾國際機場的自殺式炸彈襲擊中，共有13名美國軍人和超過100名阿富汗人喪生。這起事件發生在美軍從該國混亂撤退時，塔利班也因此重新掌權。

與此同時，超過200名曾在川普先前任內任職的共和黨人則支持川普的競爭對手賀錦麗（Kamala Harris），在一封連署公開信中，曾為老布希和小布希以及參議員主席麥肯（John McCain）和羅姆尼（Mitt Romney）工作過的前幕僚表示，川普若連任將會危及美國民主。

這些共和黨人寫道：「當然，我們與賀錦麗統和明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）許多意識形態上的分歧，這是意料之中的。然而，另一種選擇（川普）簡直無法接受。」