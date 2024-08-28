百老匯音樂劇《媽媽咪呀！》今年適逢25周年，暌違6年再度來台演出，將從本月28日起至9月1日在台北國家戲劇院一連演出7場，首演當天開放媒體拍攝彩排畫面，經典名曲〈Mamma Mia〉、〈Dancing Queen〉一響起，在場所有人都忍不住跟著旋律舞動。

劇中飾演3位爸爸之一「山姆」的理查斯坦丁受訪時表示，聽到門票一開賣就幾近完售，他繼開心又興奮，「很謝謝台灣觀眾的支持，會帶著一顆激動的心情上台演出。」飾演女兒「蘇菲」的艾莉金頓是第一次來台，「台北國家戲劇院真是一個非常美麗的劇院，我們非常榮幸可以在這個場館做演出，期待見到台灣觀眾，我們也會帶給大家百分之百的熱情與活力，也希望有機會真正體驗台北」。

百老匯音樂劇《媽媽咪呀！》以希臘小島為背景，編織出一段充滿親情、友情和愛情的動人故事。（寬宏藝術提供）

駐團導演亞當菲爾波特則提到，知道很多台灣觀眾都有看過電影版，不過進到劇院欣賞舞台劇版本，臨場感受力才是最震撼，可以體驗專屬於現場演員的汗水與活力，期待大家一同把台北國家戲劇院填滿，跟著音樂一起搖擺，理查斯坦丁也補充說：「在戲劇院的表演是近距離的，當有演員在台上歌舞時，觀眾可以很直接地感受到演員要表達的情緒與氛圍，更能親身融入劇情中。」

由金牌製作人茱蒂克瑞瑪製作的《媽媽咪呀！》以希臘小島為背景，編織出一段充滿親情、友情和愛情的動人故事，更是被譽為「史上最陽光音樂劇」，不僅創下14年的連續演出紀錄，成為百老匯史上第8長壽的音樂劇，更榮獲多項戲劇獎提名，並由來自英國的優秀團隊，以天籟之音配上勁歌熱舞演繹，搭上淺顯易懂的劇情，聽到音樂響起就會忍不住跟著一起哼唱。

《媽媽咪呀！》連續5天在台北國家戲劇院演出，主辦單位寬宏娛樂特別加開座位，購票可上OPENTIX兩廳院文化生活。