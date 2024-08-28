京華城容積獎勵案愈燒愈旺，威京集團主席沈慶京今(28日)遭檢廉搜索並帶回；但沈又發聲明影射郝市府，引來台北市前市長郝龍斌隔空反嗆。國民黨台北市議員游淑慧質疑，民眾黨主席柯文哲27日早上受訪時曾說要開記者會把京華城案講清楚，下午又改口說沒有要談京華城案，只是要談帳目問題。是不是知道檢調即將要大規模動手，不敢再亂扯了？對檢廉破紀錄的兵分43路搜索，她也憂慮相關證人是否到案及證據的保全。

檢廉在約談14名台北市政府都市計畫委員會審議委員後，今(28日)破紀錄兵分多達43路，搜索威京集團總部及京華城負責人沈慶京住處等地。下午威京集團發布沈慶京的聲明，內容指稱京華城案在郝龍斌市府時期，曾有官員私下向他索賄但他拒絕，所以京華城後續才會遭到報復。對此郝龍斌也隨即發表聲明，表示若郝市府任內有任何官員索賄，歡迎明確指出人、事、時、地、物，並立刻向檢調舉發，不要繪聲繪影轉移焦點。

游淑慧今(28日)稍早在臉書發文質疑，昨天(27日)一大早，柯主席受訪時曾經說要開記者會把京華城案講清楚，當天下午又改口說沒有要談京華城案，只是要談帳目問題。是不是知道檢調即將要大規模動手了……不敢再亂扯了？

「據我了解，地檢署7月中就曾經傳喚過沈主席，但他當時請假不到，然後就出國行蹤不明。」游淑慧指出，關於他是否已回國，今天各家媒體報導不一。「所以本案關鍵證人是否能到案（現已知沈慶京已到案），所有證據的保全……我有點憂慮。兵分43路搜索……破紀錄？」