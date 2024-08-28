今年第10號颱風「珊珊」威力強大但行進緩慢，日本氣象廳警告全國多個地區都要嚴防強風暴雨巨浪致災。

今年第10號颱風「珊珊」逼近日本，各界認為可能是「史上最強颱風之一」，全國處於警戒狀態。日本氣象廳周三（28日）已對鹿兒島縣（奄美地區除外）發布發布「颱風特別警報」，很可能會出現強風、暴雨、巨浪等大規模災害。珊珊可能在九州登陸，除了九州、四國，日本東部與西部等地都要嚴防雨災，後續可能在四國、本州先後登陸。JR高知站前廣場的幕末「三志士」巨型雕像周三已由管理當局預先卸往安全地點避風雨，以免威脅人員安全，預防受損。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳呼籲，位於九州南部的鹿兒島縣、宮崎縣要格外慎防大雨引發山崩、淹水、河川氾濫。入夜後九州南部將逐漸進入暴風圈範圍。靜岡縣也極可能發生山崩土石流。日本氣象學會示警，預計至31日周六的72小時內，九州、四國的部分地區降雨量會是近期紀錄至少1.5倍，大多數地帶降雨量預計超過800毫米，局部將達1200毫米，這是15年來最大降雨量的1.5倍以上。部分地區也要注意雷擊、龍捲風致災。

珊珊颱風威力強大但行進緩慢，日本氣象廳先前預估颱風中心可能在周五（30日）上午之前登陸九州，隔天（31日）可能2次登陸四國，9月1日上午之前可能第3次登陸本州，之後沿著本州一路北上日本列島，預計9月2日上午中心位置在關東地方北部。日本時間周三晚間8時（台灣時間7時），珊珊颱風中心氣壓為935百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，瞬間最大風速每秒70公尺，暴風半徑110公里內風速為每秒25公尺以上。

氣象廳警告，珊珊颱風的風力恐足以吹倒房屋。JR高知車站前廣場的3尊江戶時代末期坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎「愛國三志士像」，周三下午已由高知縣觀光協會派出人員與機具卸除「疏散」，以防強風破壞。這些雕像每尊高約5公尺，重約400公斤。觀光協會說，出於安全考量並預防雕像毀損，這是5年來首次因為颱風而預先拆運三志士雕像。

中心氣壓低於930百帕或最大風速每秒50公尺以上的颱風接近日本時，日本當局就會發布「颱風特別警報」。這是日本最高級別颱風警報，今年「珊珊」則是日本歷來第4度發布。前3次依序發布於2014年7月第8號颱風浣熊、2016年10月第18號颱風芙蓉、2022年9月第14號颱風南瑪都，其中僅第3次針對沖繩以外的地區發布，當時南瑪都颱風對宮崎縣造成嚴重災情，5人死亡，超過3000棟房屋毀損。