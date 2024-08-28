為協助無人機業者行銷國際，外貿協會10月底將舉辦2024年AIoT Taiwan展及「Drone Taiwan 無人機專區」，雷虎、智飛等25家指標性台廠都會參展，共邀請美、日、土耳其、以色列等32國買主來台採購。明年「航太及國防科技展」更會設置獨立無人機展，大秀無人機載具與關鍵零組件。

貿協今(28日)舉辦媒體交流見面會，由董事長黃志芳主持，邀請雷虎科技及台灣希望創新2家企業分享最新無人機國際應用領域。黃志芳表示，總統賴清統已期許我國無人機產業到2030年可達400億元新台幣產值，無人機商機接下來會大爆發，台灣優勢在於資通訊產業，關鍵零組件如馬達、電池等都有一定實力，台塑等大集團也爭取複合材料。

雷虎科技技術長楊富森提到，公司產品全部為台灣製造，並搭載AI應用，成為全球第一家擁有直升機群飛系統的無人航空載具。台灣希望創新執行長李志清指出，無人機除運用於展演，也結合偵測技術擴展至其他應用面如消防應用、橋樑巡檢、城市事件等。

但黃志芳也直言，雖然國防部全力發展，可除了軍用外，國內本土市場狹小。所以今年10月的AIoT Taiwan展，要攜手嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，設置「Drone Taiwan Pavilion壯台灣無人機無人機專區」，國內指標性無人機廠商，如雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技、台灣希望創新等共25家都會參展。

展區內會設置無人機試飛區，並在AIoT Forum中將設立無人機主題場次，促進國內外業者之間的交流。屆時會邀美、日、土耳其、以色列等32國、258多位買主來台。

「明年會更精彩！」黃志芳表示，每隔兩年的9月會舉辦「航太及國防科技展」，2025年也會新增台灣國際無人機暨無人載具展（簡稱無人機展），預計徵集70家業者並使用200個攤位，展出用於陸海空各場域的無人載具，以及操作系統、遙測與相關AI應用軟體、關鍵零組件等。明年還有馬來西亞、印度、美國、菲律賓等台灣形象展，都是無人機業者可以前進推廣場合。