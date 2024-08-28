象印於2023年推出明星商品STAN.烘烤式微波爐，霧黑俐落外觀及多重烹調功能獲得熱烈迴響，今年品牌再度推出兩款全新美型家電：「烘烤微波爐」以及「壓力IH電子鍋」，以極簡白質感百搭外型，滿足純白控對居家美學的搭配需求，將日系家電的設計美學完美呈現在消費者面前。

考量台日皆以小家庭為主要家庭人口結構，以及新建案室內空間規劃和生活預算等諸多因素，象印今年推出體積較小的新品白色系EVERINO烘烤式微波爐，除了有「全方位空中微波 」、「微波燒烤至食物核心」、「炸物酥脆微波」3大功能，新品還有「紅外線感知器」，以攝氏5度為單位設定，智能偵測溫度並自動設定食物加熱時間，準確檢測食材且精準加熱。

象印烘烤微波爐。（象印提供）

此外，為了讓消費者在新居裝潢挑選家電時更加便利，象印提供了AR虛擬體驗，專用應用程式不需安裝即可讓有興趣的消費者將產品透過AR虛擬程式跟自家空間環境裝潢自行搭配，解決在選購家電時，產品尺寸及空間配置上的疑慮。另外，39cm的寬門設計，讓消費者在使用大容量碗盤時也能容易放入取出不卡手。

象印壓力IH電子鍋。（象印提供）

最新日本製壓力IH電子鍋最大特色是全面加熱時加大20%火力，透過熱對流可以讓米飯在電子鍋翻滾，將甜份來源的細澱粉融在水中，煮出鬆軟蓬鬆好吃的米飯。而多段式壓力技術(1.0-1.15氣壓)，根據壓力的強度與時間，三種不同口感的白米炊煮模式，另外，這次新品首創業界壓力IH商品3年保固服務。

象印也推出新版保溫瓶，瓶身變輕、顏色更豐富。（象印提供）

除了兩樣新家電，象印也推出新版保溫瓶，在機能與設計面全方位再進化。變更杯蓋組以及瓶底構造，容量不變但瓶身更輕巧，透過抑制放熱的新技術「溫控環構造」比現行商品6小時保溫效力提升了攝氏6度，「一體式中栓」無零件杯蓋設計、瓶身及杯蓋皆可使用洗碗烘碗機，本體內側採防沾塗層+(PLUS)不易殘留異味，更有效提升清潔效率。霧面瓶身不易沾附指紋且豐富鮮豔的色彩選項。

針對新品上市，象印推出優惠活動，9月1日至12月31日，購買象印全系列電器任一商品，登錄抽萬元現金活動。於專櫃通路方面，買烘烤微波爐ESJAF23就送象印耐熱手套1雙+耐熱玻璃保鮮盒二件組。