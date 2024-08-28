俄羅斯南部羅斯托夫地區(Rostov)地方當局週表示，烏克蘭再次發動夜間無人機襲擊，第二個燃油庫在一個月內起火。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，當地州長戈盧別夫在電報頻道 Telegram 上表示：「無人機襲擊導致卡緬斯基區(Kamensky district)的一個燃料庫起火。所幸，沒有人員傷亡的報告。」

他補充說：「火勢範圍有限，不會蔓延到居民區。」

卡緬斯基區在頓內次克的東部，因此烏克蘭無人機是橫越頓內次克上空，顯見當地的防空缺口明顯。

很快的，社交媒體上就傳出影片，目擊者拍攝的影片捕捉到明亮的火焰照亮了夜空；到了早上，燃料庫冒著火焰與濃濃的黑煙。

有報導稱，受損的油庫是國營的阿特拉斯石油，並且曾經在演習期間，向俄羅斯軍隊提供燃料。

俄羅斯國防部沒有立即發表評論，在早上的例行公告中，僅表示昨日夜間防空系統擊落了4架無人機。

這是第2起阿特拉斯油庫受襲事件，在此之前，羅斯托夫地區的另一家國有石油設施，在遭到烏克蘭無人機襲擊引發大火，十天後仍在繼續燃燒。

文章來源：Ukrainian Drone Strike Sparks Another Oil Depot Fire in Russia’s Rostov Region

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