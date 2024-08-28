俄羅斯南部羅斯托夫地區(Rostov)地方當局週表示，烏克蘭再次發動夜間無人機襲擊，第二個燃油庫在一個月內起火。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，當地州長戈盧別夫在電報頻道 Telegram 上表示：「無人機襲擊導致卡緬斯基區(Kamensky district)的一個燃料庫起火。所幸，沒有人員傷亡的報告。」

他補充說：「火勢範圍有限，不會蔓延到居民區。」

卡緬斯基區在頓內次克的東部，因此烏克蘭無人機是橫越頓內次克上空，顯見當地的防空缺口明顯。

❗Oil depot in Molodezhny, Kamensky district of the Rostov region.



Very nice👍🏻

Burn ruzzia, burn🖕🏻🇷🇺

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很快的，社交媒體上就傳出影片，目擊者拍攝的影片捕捉到明亮的火焰照亮了夜空；到了早上，燃料庫冒著火焰與濃濃的黑煙。

有報導稱，受損的油庫是國營的阿特拉斯石油，並且曾經在演習期間，向俄羅斯軍隊提供燃料。

🇺🇦🇷🇺 Ukrainian forces have hit another Russian oil depot. The “Atlas” oil depot in the Rostov region was targeted in the night and is still burning. It is located close to the Ukrainian border in the Kamensky District. pic.twitter.com/3HLFuM287H — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) August 28, 2024

俄羅斯國防部沒有立即發表評論，在早上的例行公告中，僅表示昨日夜間防空系統擊落了4架無人機。

這是第2起阿特拉斯油庫受襲事件，在此之前，羅斯托夫地區的另一家國有石油設施，在遭到烏克蘭無人機襲擊引發大火，十天後仍在繼續燃燒。