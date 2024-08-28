大陸女星楊冪擁有精緻臉蛋及火辣身材，每每推出新劇都能掀起話題，一向都是收視保證的她，還因此擁有「流量女王」的美名。近日她為水果品牌宣傳，有網友曬出她出席活動的生圖，穿著低胸長裙挺出傲人酥胸的超仙模樣，讓大批網友看了都驚呆。

楊冪日前出席品牌活動，只見她身穿粉色低胸亮片長裙，貼身設計讓她纖細腰身一覽無遺，大秀無贅肉的細長雙臂、順暢的肩頸線條，雪白酥胸更被低胸剪裁擠壓緊實，使得深邃事業線若隱若現，整體造型相當優雅又不失性感，散發出絕美的女神氣質。

楊冪出席活動好身材藏不住。（圖／微博 楊冪、楊冪工作室）

楊冪出席活動好身材藏不住。（圖／微博 楊冪工作室、楊冪）

另外，有網友曬出0修圖的照片，與工作室精修後的她沒有太大差別，皮膚白皙透亮，雙臂纖細光滑，臉頰下收形成完美V字，以及S型曲線的好身材，足見37歲的她依然保養得宜，仍充滿少女氣息。

照片曝光後，立刻吸引大批粉絲留言狂讚，「姐姐好美」、「天哪，我的公主美呆了」、「好精緻的臉，好完美的身材」、「肉都長了該長的地方」、「身材也太好了吧」、「是怎麼做到又瘦胸又大的」、「小時候她長這樣，長大了還是長這樣」、「縫都快擠沒了，冪冪太會長了」、「這套衣服是不是對她來說有點小」、「這個天賦長的真好」。

楊冪4歲時就以童星出道，許多觀眾都是看著她長大的，有不少粉絲都大讚她很會保養，多年來都沒什麼變，就連好身材也依舊火辣；其實楊冪曾在電影《八星報喜》中曾以泳裝造型出場，當時穿著比基尼大秀魔鬼身材，早已讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，如今她又再次展現傲人之處，掀起熱烈討論。