台北市體育局推出「U-Sport台北樂運動」計畫，其中限量4萬份的「加碼送」1500元運動抵用金於活動上路一周即被秒殺搶光，為讓更多市民愛上運動，體育局再祭出第二波「加碼送」，將於9月下旬開放登記抽取限量2萬份的1500元運動抵用金；體育局長王泓翔表示，希望藉此提升台北市規律運動的人口，盼明年規律運動人口比例可突破40％的目標。

「U-Sport台北樂運動」計畫今年擴大使用範圍，涵蓋台北市包含各類健身、瑜珈、攀岩、球類運動、運動醫療等200多家公民營運動場館，總註冊會員數近7萬人；其中，「樂集點」的U幣不僅可用於折抵入場費、運動課程外，還可兌換為悠遊卡儲值金，使用功能從運動擴及生活消費，截至今日集點次數已達66萬人次。

第一波「加碼送」1500元運動抵用金，在4月首波發出4萬份即在一周內秒殺搶光，為滿足諸多市民期待、鼓勵忙於工作及家庭而疏於運動的青壯族群養成規律運動習慣，體育局再祭出第二波「加碼送」，凡23至64歲且今年未曾領取抵用金市民，將於9月下旬開放登記限量2萬份的1500元運動抵用金。

王泓翔指出，「U-Sport台北樂運動」的「樂集點」、「加碼送」和「好康抽」三大活動，均是透過推出最便利、優惠的政策，吸引更多市民加入規律運動行列，未來體育局將持續推出多元活動方案、各項好康措施、提升使用體驗，歡迎市民們踴躍下載U-Sport App，即時掌握最新活動資訊，共同朝促進台北市規律運動人口比例突破40％、將臺北市打造為「運動之都」目標邁進。