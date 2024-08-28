第19屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會（贛台會）30日將召開，大陸國台辦主任宋濤28日與到訪參加的國民黨副主席夏立言會見。宋濤表示願與國民黨在堅持一個中國原則、九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，不斷推動台灣關係的和平發展。夏立言也表示，從過去「辜汪會談」與馬執政時期的良好互動，證明只有堅持九二共識才可以維持兩岸和平與人民的共同利益。

宋濤先與夏立言一行人握手致意後落座表示，上月召開中共三中全會，就全面深化改革、推進中國式現代化建設做出部署，會不斷完善造福台灣同胞的政治制度，為台灣同胞有更多的機會分享現代化發展機遇、開拓更廣闊的空間。

但宋濤指出，當前台海形勢嚴峻複雜的根本原因，是民進黨頑固堅持台獨立場，不斷進行台獨挑釁，對此絕不容忍，絕不姑息，也強調願意與國民黨在堅持一個中國原則、九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，不斷的推動台灣關係的和平發展、台海和平穩定。

夏立言表示，國民黨對兩岸關係的看法立場都基於黨綱黨章，堅持九二共識、反對台獨是最根本立場。他說，很多人不了解九二共識最初是由國民黨提出，在與大陸討論取得雙方同意後，變成兩岸的共同政治基礎，才有之後1993年「辜汪會談」與之後馬英九執政時期的兩岸良好互動。

夏立言說，這證明只要堅持九二共識，可以維持兩岸和平與共同利益。如果沒做到，看到最近發生一連串事件，讓兩岸情勢變得比較嚴峻。

夏立言指出，國民黨一向立場就是維護台海和平穩定與交流，不樂見兩岸民間彼此發生任何衝突，也不願意看到任何事情造成兩岸緊張，認為兩岸都有責任要避免這樣的情事發生。