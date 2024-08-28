前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案遭起訴，今(28日)凌晨裁定2800萬交保。媒體人謝寒冰直呼：原來是貧窮限制了我們的想像！國民黨立委羅智強質疑，無論是7年前7年後，鄭文燦都能事先知道被監聽，上次退款、這次刪LINE。誰洩密？人民對司法毫無信心，剛好而已。

羅智強今(28日)在臉書發文表示，「山西布政司的5000兩銀子放哪？放房裡。那前桃園市長鄭文燦的銀兩放哪？放家裡！」7年前，把500萬放在桌底下好幾個月；7年後，把678萬放在臥室邊柱旁暗櫃。500萬賄款，鄭文燦說錢都在袋子裡，沒打開就退還給賄賂者。鄭是良心發現嗎？錯！之所以鄭文燦會退錢，正是因為他知道被監聽。鄭當時還罵行賄者的兒子，稱你爸嘴巴很大，被通訊監察，從而才有退還贓款的行徑。

「然而7年過去，鄭文燦並未改邪歸正，反而變本加厲！」羅智強強調，不只金額從500萬變678萬，藏錢地點也從桌底變成暗櫃。錢收得更多了，反偵的警覺更高了。但不變的是，無論是7年前還是7年後，鄭文燦都能事先知道被監聽，上次退款、這次刪LINE。誰洩密？誰敗壞台灣司法？至今還沒抓到元凶。鄭文燦，可以事前知道消息，退還贓款、湮滅證據；而如張麗善，反被調查官栽贓構陷，差點入罪。

羅智強直言，人民對司法毫無信心，只是剛好而已！