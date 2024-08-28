癌症險保單設計與時俱進；安達人壽28日舉辦記者會，推出安心抗癌一年期定期防癌健康保單」，不僅納入達文西機械手臂外科手術、標靶治療等，希望補足國人自費保障缺口外，價格也走親民路線，在壽險保單愈來愈多限制時，安達人壽總經理張志杰表示，這張抗癌保單可保證續保到80歲。

張志杰指出，這張保單以一年期為設計，讓方便保戶依收入與需求來轉換新商品，不用擔心解約金的問題，但這份保單還能續保到80歲，並設計有新式癌症達文西手術理賠、重度癌症標靶理賠、初次罹癌一次給付共四大特色。保單設計期望補足新式癌症治療費用的缺口，提供客戶更多元的醫療選擇。

舉例來說，達文西機械手臂手術的優勢在醫師可藉由機械手臂輔佐執行精準的切除、修復和縫合，降低手術風險，進行更精準的手術，有助於減少手術時間及出血量，傷口小，協助病患盡速回歸正常生活。近年常用於子宮內膜癌、攝護腺癌，以及直腸癌等手術治療上；安達人壽與機械手臂輔助微創手術技術領導者直覺台灣分公司（IntuitiveTaiwan Branch）合作。

在保費部分，安達人壽以30歲男性、投保100萬元定期防癌健康險為例，年保費約2173元，換算下來每日僅6元，可保證續保至80歲。

衛生福利部今年6月公布最新國人十大死因，癌症連續42年蟬聯榜首；根據「112 年全台灣惡性腫瘤醫療支出統計」，惡性腫瘤的就醫病人數高達88萬，罹癌人數近10 年成長43.7％。衛福部資料亦顯示，癌症5年存活率持續提升、癌症醫療費用亦逐年增加。