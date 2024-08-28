秦良丰今日一身迷彩服照片曝光，不少人看見後紛紛留言道賀表示，「良丰恭喜你，穿上繡有傘徽的軍服，光榮退伍」、「一日特戰、終身特戰」。（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

6年前參加漢光演習預演，因降落傘張開不全而自近400公尺高速墜地的空降特戰兵秦良丰，一度失去呼吸心跳，近年來恢復良好，已可以行走，他的康復被稱為「醫療史上的奇蹟」，今日他正式領取退伍令，再度穿上迷彩服軍裝，不少人紛紛道喜。

秦良丰今日正式領取退伍令，未來將轉任國軍醫院任職，他穿上迷彩服，回到旗山特指部營區領退伍令，同袍開心幫他舉辦歡送會，民眾在臉書發文表示：「良丰今天退伍了，很榮幸也很感恩的來擔任歡送會的嘉賓，過程滿滿的感動，感謝您為國家所做的一切」，內文並標注「特戰精神指標」、「鋼鐵英雄良丰」。

秦良丰從起初被判定全身癱瘓，到如今復原被視為「醫療史上的奇蹟」，他現在不但可自行起身，繞行醫院一周或是到衛武營進行復健，退伍後，他將在軍方醫院擔任心輔工作，並能夠支領薪水，秦父對兒子一路艱辛走來，非常感謝國軍協助，並說，國軍已盡力幫忙了，他們接受一切。

秦良丰今日一身迷彩服照片曝光，不少人看見後紛紛留言道賀表示，「良丰恭喜你，穿上繡有傘徽的軍服，光榮退伍」、「一日特戰、終身特戰」。

回顧整起事件，2018年5月17日漢光演習預演，航特部上兵秦良丰在台中清泉崗執行空降跳傘操演時，因為主傘、副傘還未開，秦良丰不幸從1約396公尺的高空直接墜落地面，當時他被送到醫院時一度失去呼吸心跳，經童綜合醫院40天搶救與急性期治療，後來秦良丰合併靠堅強求生意志，終於存活下來，被轉送三總接受後續的療程與復健，也因為通過各項考核，被軍方晉升下士。

秦良丰從原本幾近全癱，到如今可自主呼吸、進食、走路，復健路邁入第6年，現在可以靠著輔助器材練習走路，他的這段經歷，退輔會也計劃幫秦良丰出書，紀錄下這段艱辛的心境歷程，鼓勵大家堅持到底、不要放棄。