春末到初冬是蛇類活動最頻繁的季節。一位賴姓男子近日在野外發現一隻白化變異的年幼南蛇，腹部顏色與一般黃綠色不同，蛇身則是披著相當耀眼的金黃色，讓賴男決定馬上拍照留念，貼文曝光後引發熱議。

賴男在個人臉書發文表示，「介紹一下照片後面的精彩故事，某天拍到了一隻白蛇」，只見金黃色的南蛇爬在地上，臉部、腹部帶有白化變異的白色，散發出一股霸氣非凡的高貴氣質。

對此，許多網友紛紛回應，「小南色違欸！」、「好可愛！」、「敬佩的前輩，變異也能看得出來，我都只以為是別品種的蛇」、「白南」、「一般的南蛇都是咖啡色的」。

根據《台灣生命大百科》作者王緒昂說明，南蛇是一種大型蛇類，最大全長可達260公分，廣泛分布於台灣中低海拔地區以及金門、馬祖等地，另於大陸西南與中南部、印度東部、東南亞也有分布；稚蛇身體主要以黃綠色為主，成蛇全身則有一致的橄欖綠色或黑褐色，同時雜有白色斑塊與黑色小斑點，形成不規則的坡浪狀橫紋，上下唇各唇鱗的後方都有黑色邊緣，形成嘴部上下的6、7條明顯黑色斑紋。