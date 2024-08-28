柯文哲涉京華城弊案持續延燒，國民黨台北市議員應曉薇原本27日晚上要飛往香港，卻在機場被移民署攔下，告知遭到境管。檢方查出，應曉薇在109年與柯文哲開過三次便當會後，再開兩場協調會，都是為了京華城容積獎勵。媒體人謝寒冰表示，檢調為何突然之間出手，是因為他們監測到資金有不同的流向，所以他們認為應曉薇可能要跑。

謝寒冰今(28日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，檢調為何突然之間出手，是因為他們監測到資金有不同的流向，所以他們認為應曉薇可能要跑。應曉薇打算從台中去香港，她是台北人，為什麼要從台中去香港，而且她昨天就要去。她到了台中被限制出境，所以應曉薇今天早上就知道自己要被調查，所以她相對比較鎮定。

謝寒冰指出，可是威京集團主席沈慶京就不是這樣，檢調跑到他家時，沈慶京嚇一大跳，據說他本來不開門。沈慶京可能認為，檢調沒這麼快，今天這個聲明不是臨時寫的，沈慶京早就寫好了。沈慶京這篇聲明貓膩很多，裡頭提到柯文哲不可能跟沈慶京收賄，沈慶京說自己也不可能行賄，因為一輩子沒有這種習慣。

謝寒冰接著表示，奇怪的是，因沈慶京這麼嫉惡如仇，沈慶京說，郝市府時代就有官員跟他收賄，柯市府時代也有官員跟他收賄，那為什麼不舉發他們？以他的身分地位以及政商關係，應該也不怕他們反撲。

根據《中時》報導，針對遭檢廉搜查，應曉薇表示，身正不怕影子斜，配合檢方調查是應該的，而將小市民或集團等任何人的陳情帶到市府，是市議員應該做的事，如果不合情、不合法，誰牽線也沒用。