全自動化的「AI生意助手」只要經過公司人工授權啟動，即可應用生成式AI對話功能（Generative AI），24小時零時差與全球買家展開多語言的自動採購需求洽談。

「GAI全自動業務洽談功能」在與買家自動對話前，會基於發出詢盤買家過往的採購數據即時分析結果，自動生成挖掘出買家偏好、提高採購興趣的專業回應內容與提問，快速蒐集買家採購意向與資訊，實現線上外貿業務洽談過程全自動化、不需人工介入即可完成。

「AI生意助手」功能升級還包含「商品營銷診斷」、「RFQ買家招標自動報價」等多項強大的外貿AI應用功能與AI自動生成內容，不僅可有效提升台灣中小企業外銷產品的市場曝光率與對買家的即時回覆率，提高拿下訂單的機會，更能大幅節省人工作業時間與成本，為現在許多苦於找不到專業外貿與線上行銷人才的台灣中小企業，提供到位的外貿AI支持。

根據Alibaba.com於2024年發布的《中小微企業日報告》顯示，目前全球已有超過3萬家中小微型企業借助Alibaba.com的AI工具進行國際貿易。使用AI工具的企業，其產品曝光率平均提升了近四成，亦有70％企業已接受並採用AI提供的優化建議，顯現出AI工具正在改變外貿市場商業邏輯。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，在超過15年支持台灣本地中小企業擴展線上外貿生意的過程中，該公司觀察到阻礙台灣中小企業擴展外銷訂單的關鍵痛點，往往不是產品沒有競爭力，而是在面對來自全球買家的採購需求時，缺乏專業、有經驗的外貿業務人才，特別是在與有時差影響的全球客戶溝通時，很容易漏接商機。

陳寶圭強調，Alibaba.com這次特別將『AI生意助手』全面免費升級，使用領先的AI技術與Alibaba.com累積超過25年以上的全球外貿數據進行整合，新增『GAI全自動業務洽談』、『商品營銷診斷』和『RFQ買家招標自動報價』功能，讓欠缺外貿人才的中小企業也能透過生成式AI的力量，穩穩抓住每一個來自全球的訂單機會。

Alibaba.com認為，對於以外銷做為主要經濟動能的台灣市場來說，加速導入更多、更貼合中小企業外貿場景的AI應用服務，是促進台灣優質產品擴大全球能見度的關鍵。

Alibaba.com AI生意助手於今年一月正式在台灣上線，幫助台灣中小企業在競爭激烈的市場中脫穎而出。Alibaba.com平台上已有許多台灣中小企業商家藉由AI生意助手的幫助，成功強化營運效率與接單成效，在全球貿易市場中搶占領先地位。