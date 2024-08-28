近來墾丁觀光飽受抨擊，墾丁大街6片烤櫛瓜賣100元等一連串負面新聞再度引詬病，引發大批網友狂罵，但有業者無奈道，「為什麼要因一個點而打全部」，認為以偏概全的輿論是被強烈性的針對，這對認真經營的業者來說不公平。

墾丁曾是國旅最夯的熱點之一，每年都有數百萬觀光人潮湧入，但在7年前因「滷味事件」挨轟把遊客當「盤子」（台語，意即待宰肥羊）後，人潮開始退去、風光不再，且還一直處於輿論的風口浪尖上，只要其他觀光景點賣的東西貴，就會被稱為「墾丁化」。

對此，墾丁福華飯店總經理張積光無奈道，「為什麼網友要因一個點而打全部呢」？他強調，不對的可以檢討，但不可以以偏概全，這對認真營業的業者來說很不公平。

張積光不諱言，墾丁長年來被汙名化是有目的性的，「因為太針對了」，墾丁的東西有賣貴的，但也有便宜的，可是前者總是被大肆渲染，他們懷疑可能是遊客因玩得不愉快而放大解釋，或是其他縣市的同業落井下石，現在大批網友藉輿論帶風向，讓比較理性的網友因怕被網路霸凌而不敢出來幫平反，這是件很可怕的事情。

張積光強調，地方政府應該要適時出來替業者澄清，「有錯我們會改，但不能放任輿論亂燒」。林姓餐廳業者也說，全台各地的觀光景點其實都有相同的問題，但為什麼總是墾丁被拿出來檢討，這很詭異。