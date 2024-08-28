《科藝福爾摩沙—新媒體藝術展》28日在中正紀念堂開幕，黃心健、張文杰、張逸軍和蔣榮宗共同創作、首度發表的《想嚮》演出揭開序幕，同時間全球15人國際連線參與，結合5G、AI動畫、動態捕捉，透過8K超高畫質投影在6公尺高牆面，呈現藝術結合科技的新型態創作。

策展人，也是台灣虛實展演發展協會理事長黃心健表示，《想嚮》呈現台灣科藝發展的多元面貌，在中正紀念堂首演，也揭示該場域開始邁入科技藝術轉型。文化部政務次長王時思表示，文化部自110年至113年逐年擴展5G示範場域，推進國內表演及展覽場域創新轉型，包括國家戲劇院、國家音樂廳、中正紀念堂及華山文創園區都已陸續完成5G專網佈建，期待透過更多元的沈浸式或互動藝術展示，讓大家更認識科技環境裡新的文化。

數發部政務次長林宜敬則打趣，比起以往總是參加會議，這次是他近期參加過最美麗也最觸動人心的一場活動。開幕現場除了現地展演，並與奧地利林茲藝術節總策展人Christl Baur進行國際連線，他指出024年林茲藝術節的主題「希望：誰能改變這個時代」，黃心健團隊這部新作品《想嚮》用心著墨詮釋此主題，對藝術節意義重大。在當代有烏俄戰爭等全球議題，不平靜的時代，《想嚮》用藝術的方式，回饋這個提問，強調藝術與社群的對話。