民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，又被爆動用選舉補助款購買要價4300萬元的商辦。對此，前立委郭正亮28日就表示，「柯文哲這個4300萬的房子，民眾黨8個立委都不知道，這要怪幕僚嗎？恐怕不是吧，很多幕僚的意見在他面前恐怕也不敢說」，郭更指出，「而且很奇怪，柯文哲看的房子都在立法院隔壁，那就捐給政黨不是很好嗎？」引發討論。

郭正亮28日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「4300萬影響柯文哲最大，我坦白說做到國家領導人這個級別，你得到那些票也不是你個人造成的，那本身就是一個群眾運動、一個政黨運動」，郭正亮坦言，「柯文哲這個4300萬的房子，民眾黨8個立委都不知道，這要怪幕僚嗎？恐怕不是吧，很多幕僚的意見在他面前恐怕也不敢說」。

郭正亮更直言，「這個是我們對國家領導人的一種基本期待，如果你買了要作為黨的辦公室，一開始就可以設定民眾黨來購買」，郭正亮最後也質疑，「而且很奇怪，柯文哲看的房子都在立法院隔壁，如果真的認為是政黨辦公室，那就捐給政黨不是很好嗎？這說來說去還是觀感的問題」。