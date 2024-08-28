28日早上大陸一輛輕型小型飛機，在飛行途中突然故障，導致飛機緊急迫降到附近的大馬路上，路上許多車輛見狀都立即緊急煞車，隨後打電話報警，所幸這起小飛機迫降意外事件，並未有人員傷亡，詳細狀況警方也介入調查。
據了解，這輛小型飛機，當時一名飛行員在著10歲的小孩在體驗飛行，但是這輛小型飛機本身有問題，不具備飛行條件，但是這名飛行員還是帶著小孩飛上天，沒想到就發生了故障，才會緊急迫降在遼寧大連金普新區上的公路上，還差點砸到過往的車輛，所幸最終人員都平安。
根據當地媒體表示，這輛飛機本身有保險，飛行時有備案，民航局初步調查是發動機發生故障，而詳細故障原因，已經展開調查！
而網友們看到迫降的影片，紛紛留言表示：「有錢人真是好，啥都能體驗」、「還好沒有砸到車，要不然保險要怎麼報？撞到飛機？」、「有錢人都不要命的嗎？」、「體驗墜機？」、「小孩未來可能不敢坐飛機了」、「真是命大」。
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