民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金與京華城等三大案風波未平，又被爆出用選舉補助款4300萬元購入立法院附近商辦，讓民眾黨瀕臨重大危機。國民黨台北市議員游淑慧自曝，有很多人情緒勒索，「一直要我放過柯文哲」。游淑慧直言，「去年你們為何不願意藍白合、下架民進黨？」「帳亂做成這樣，你不是把自己送上砧板嗎？」「是你幫民進黨毀滅你自己！」

游淑慧28日在網路直播節目《誰來早餐》表示，現在有很多人一直來情緒勒索，認為查柯文哲弊案是破壞藍白合，又說如果民眾黨倒了，下一個就是國民黨。

「我要跟大家講，這不相干！」游淑慧解釋，政治人物本來就應該堂堂正正，不是只要盟友都可以包庇。今天如果是侯友宜出問題，可以想像柯文哲一定比民進黨罵得更難聽。

「一直要我放過柯文哲」，游淑慧質疑，「是要我放過京華城還是要我放過柯文哲？我話已經講這麼重，就不要再來騷擾我！」

游淑慧披露，她去年就一直告訴民眾黨和柯文哲，如果貪圖私利不願意藍白合，今年第一個倒楣的就是高虹安，第二個就是柯文哲。因為都有把柄在民進黨手中，一定會成為優先被整的人。游說，「我都講過，但是你們還是貪圖私利，現在要我們保護你，成為你們的共犯？這樣有道理嗎？」

游淑慧直言，去年你們為何不願意藍白合、下架民進黨？是不是如趙少康說的，如果把所有補助款都給民眾黨，才願意藍白合？「你早說啊！不要演的大仁大義！」

「不要在來情勒我」，游淑慧強調，民眾黨或柯文哲都知道民進黨會對在野黨痛下殺手，應該更小心謹慎，不要被抓到把柄。

游淑慧說，「你帳亂做成這樣，你不是把自己送上砧板嗎？」「是游淑慧逼你把京華城容積率開成這樣？是游淑慧逼你把帳做成這樣？不是吧！」「是你幫民進黨毀滅你自己！如果你要新政治，要打破藍綠高牆，就不要貪！」

★未經判決確定，應推定為無罪。