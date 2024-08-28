台語天后江蕙（二姐）2015年封麥，至今已經9年，在不少死忠歌迷期盼之下，日前宣布10月5日將在台北大巨蛋舉辦的國慶晚會獻唱，被外界視為復出第一步。不少人都相當好奇演出細節，而過去江蕙的服裝，常常是交由好姐妹設計師林莉負責。

此次江蕙即將在大巨蛋開唱，令不少歌迷相當期待，一直以來江蕙演唱會上都會相當用心的準備，不論是舞台、燈光、服裝都相當講究。像是當時的封麥巡迴演唱會，服裝就斥資5百萬打造。經常和江蕙合作的設計師林莉就曾透露江蕙穿衣原則，最忌諱「露事業線」、「露腰」，和拒絕「透明」設計。

江蕙穿衣準則可以有女人味，但是不可以太過於性感。（本報資料照片）

林莉曾透露江蕙是保守派，所以造型上，幾乎都是包緊緊，嚴守不露原則。她透露有次精品活動，為了襯托天后氣勢，她特別設計了黑色低胸馬甲亮片禮服，但卻因為江蕙肌膚白皙、身材又太好，一坐下撐出事業線，在黑色禮服襯托下，傲人上圍立即成為焦點。

江蕙穿著銀色亮片禮服。（本報資料照片）

當時江蕙一下台，馬上生氣念她：「就跟妳說不要那麼露了，妳還給我偷挖，以後再也不要露了！」雖然江蕙堅守不露原則，但有時候為了舞台效果，她可以接受露背和亮片設計，看起來有女人味，但又不會太性感。對於這次演出相關細節，主辦單位寬宏藝術僅表示，都還在討論，進行前置作業中。