以往企業客戶進行資金調度或買賣大額外匯等交易時，因金融憑證多採USB Key規格，需使用電腦或筆電放行，然而隨著行動金融普及與需求日增，企業客戶受限於行動裝置無法使用USB Key，以致須調整網銀流程或趕回公司放行交易，使用上有許多不便。

兆豐銀行洞察到企業客戶對行動服務的需求，特別在「全球金融行動網」App中導入NFC技術，客戶只需在行動裝置上開啟App，將內含客戶金融憑證的NFC Key靠近行動裝置的感應位置，輸入密碼即可迅速完成交易放行。這項創新功能顯著提升企業用戶在行動金融的便利性，讓企業在數位時代享有創新、快速、高效管理的金融服務。

兆豐銀行全球金融網以全球通匯及資金管理等多重優勢，提供集團授權與具彈性的權限控管、安全及快速的匯款功能，滿足企業全球資金調度的管理要求，更是企業全球佈局的最佳利器。此次將NFC技術結合金融憑證，同時支援電腦及行動裝置App雙平台的創新設計，企業客戶可配合工作場域需求，彈性選擇放行裝置，帶來更靈活、便捷的服務體驗，讓客戶不受地域、設備的限制，也能夠快速調度資金，大幅減少交易延誤機率。

隨著數位浪潮的推進，兆豐銀行堅持永續金融的經營理念，持續研發創新服務，協助客戶超前部署，搶得行動商務先機，以更先進、安全的金融服務與金融技術，協助企業提升營運效能。